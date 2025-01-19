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Şavşat'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yol Kapandı, Kurtarma Ekipleri Müdahale Etti

Şavşat'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yol Kapandı, Kurtarma Ekipleri Müdahale Etti
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Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sahara Geçidi taşıt trafiğine kapandı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü ekipleri yetişti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Şavşat-Ardahan yolu üzerindeki Sahara Geçidi, taşıt trafiğine geçici olarak kapandı. Yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü üyeleri yetişti.

Yoğun kar yağışı ve tipi, Şavşat ile Ardahan arasında bulunan Sahara Geçidi'nde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Yolcu otobüsü ve özel araçların bulunduğu bölgeye, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve Şavşat Offroad Kulübü ekipleri ulaştı.

Ekipler, arazi araçlarıyla bölgede kara saplanan araçları halat yardımıyla çekti. Yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, offroad ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mahsur kalan araçlar güvenli bir şekilde bölgeden çıkarıldı.

Yetkililer, kar yağışının devam edeceği ve hava şartlarının zorlayıcı olabileceği uyarısında bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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