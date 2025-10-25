Haberler

Şavşat'ta Trafik Kazası: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Yunus Emre Alev, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üç aracın karıştığı kazada diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 24 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu'nun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Ö.A.P. yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Y.E.A. idaresindeki 08 ABU 796 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aynı yönde seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 08 ABJ 017 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada sürücüler ile Y.E.A.'nın kullandığı kamyonette yolcu olarak bulunan Yunus Emre Alev (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yunus Emre Alev, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralının tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


