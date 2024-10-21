Şavşat'ta Sonbahar ve Kış Hazırlığı: Doğanın Renk Cümbüşü

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğa sonbahardan kışa geçmeye hazırlanıyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yağlı köyü sonhabarın son renklerini barındırırken, dağların zirvelerinin karla kaplanmaya başlaması ile bölgede soğuklar kendini hissettiriyor. Sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ormanlar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal yapısı ve huzur veren atmosferiyle bilinen Şavşat, her mevsim farklı güzellikler sunsa da sonbaharda ayrı bir görsel şölen yaşanıyor.

Kocaeli'nde yaşayan Arif Temiz, köyü olan Yağlı köyüne gelerek, sonbahar manzaralarını drone ile havadan görüntülerken, kar yağışıyla birlikte sonbaharın muhteşem görüntüleri yağlı tablo resimleri aratmadı. - ARTVİN