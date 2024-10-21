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Şavşat'ta Sonbahar ve Kış Hazırlığı: Doğanın Renk Cümbüşü

Şavşat'ta Sonbahar ve Kış Hazırlığı: Doğanın Renk Cümbüşü
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Artvin'in 'Sakin Şehir' unvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın son görüntüleriyle birlikte kışa hazırlanıyor. Yağlı köyü, sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla muhteşem bir doğa manzarası sunarken, dağların zirvelerinin karla kaplanmasıyla soğuklar etkisini gösteriyor. Kocaeli'den gelen Arif Temiz, doğanın bu güzelliklerini drone ile görüntüleyerek, sonbaharın muhteşem manzaralarını belgeliyor.

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğa sonbahardan kışa geçmeye hazırlanıyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yağlı köyü sonhabarın son renklerini barındırırken, dağların zirvelerinin karla kaplanmaya başlaması ile bölgede soğuklar kendini hissettiriyor. Sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ormanlar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğal yapısı ve huzur veren atmosferiyle bilinen Şavşat, her mevsim farklı güzellikler sunsa da sonbaharda ayrı bir görsel şölen yaşanıyor.

Kocaeli'nde yaşayan Arif Temiz, köyü olan Yağlı köyüne gelerek, sonbahar manzaralarını drone ile havadan görüntülerken, kar yağışıyla birlikte sonbaharın muhteşem görüntüleri yağlı tablo resimleri aratmadı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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