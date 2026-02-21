"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
İstanbul'daki bir toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtıp yolculara tehditler savuran, gerçekte ise Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete elleri kelepçeli şekilde götürüldü.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma aracında Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden bir kadının 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
- Şüpheli Y.S.'nin 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunuyor.
- Polis, şüpheli Y.S.'yi gözaltına aldı ve elleri kelepçeli şekilde götürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
ADALET OKULUNDAN TERKMİŞ
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.
BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR
Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Y.S.'yi gözaltına aldı. Y.S., elleri kelepçeli şekilde götürüldü.