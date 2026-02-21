Haberler

"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki bir toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtıp yolculara tehditler savuran, gerçekte ise Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete elleri kelepçeli şekilde götürüldü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplu taşıma aracında Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden bir kadının 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
  • Şüpheli Y.S.'nin 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı bulunuyor.
  • Polis, şüpheli Y.S.'yi gözaltına aldı ve elleri kelepçeli şekilde götürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

ADALET OKULUNDAN TERKMİŞ

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Y.S.'yi gözaltına aldı. Y.S., elleri kelepçeli şekilde götürüldü.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

ya gerçekten savcı olsaydı? bu muameleyi görür müydü? hakim savcılar aynı hareketi çok kez yapıyor ama maalesef gündem olmuyor

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Hakim, savcı kolay kolay böyle yapmaz. Böyle yapıyorsa da onun sadece ismi hakim, savcıdır. Hakim, savcı her adımında dikkat gerektirir.

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıSelman kaya:

nereden anlaşılmıştır.... böyle bir düzende savcı hiç otobüse biner mi illaki bir makam arabası bulur:))))))

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Yaw desem ki oruç kafasına vurmuş Zaten değildir de KULLANMIYORUM

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ohhhh, missss

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor'da

9 günde gönderildiği kulübün başına geçti
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
9 gün içinde gönderilmişti! Mustafa Dalcı yeniden Sakaryaspor'da

9 günde gönderildiği kulübün başına geçti