Savcı Rolüne Bürünen Dolandırıcı Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisini savcı gibi tanıtan bir dolandırıcı, bir kişiyi 630 bin TL dolandırdıktan sonra Elazığ'da yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisini savcı gibi tanıtıp, bir kişiyi 630 bin TL dolandıran Ö.Ö., parayı çekerken Elazığ'da yakalanarak gözaltına alındı. Ö.Ö., tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişiyi telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan Ö.Ö., adının suça karıştığını ve kişiden parasını elden çıkarmasını istedi. Telkinlere uyan kişi, 630 bin TL'sini şüphelinin istediği hesaba yatırdı. Parayı yatıran kişinin bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp şikayette bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Elazığ'da olduğu belirlenen Ö.Ö. için Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli Ö.Ö., parayı çekmek için gittiği bir banka şubesinde, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.