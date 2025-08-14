Savcı Rezab Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı Rezab Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
Rüşvet suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'e terör soruşturması kapsamında gündem olan fotoğrafın da sorulduğu öğrenildi. MOSSAD ve CIA ajanlarıyla görüldüğü fotoğraf için Epözdemir'in savcıya "CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey" ifadesini verdiği ortaya çıktı.

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 ayrı soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandı.

MOSSAD VE CIA AJANIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Hakkında terör soruşturması da yürütülen Epözdemir'in savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Basında yer alan, MOSSAD ve CIA ajanlarıyla birlikte görüldüğü fotoğraf hakkındaki soruyu cevaplayan Epözdemir, "Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir.

Savcı Rezab Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

"MASADA NELER KONUŞULDUĞUNU DUYMADIM"

Tam hatırlamamakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dakika, belki 1 saat kadar oturduk, sonra da kalktık. Erken kalktığımıza eminim. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin'in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey" dedi.

HTS KAYITLARI GÖSTERİLDİ

Epözdemir'in cevabı üzerine HTS kayıtlarını gösteren savcılık, mekanda beyan ettiğinden daha fazla kaldığının tespit edildiğini belirtti. Epözdemir bu soruyu ise, "Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan, aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm F.E.Y.'nin de orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
