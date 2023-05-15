Satışını yeni aldığı araçla dakikalar sonra kaza yaptı Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Karabük'te bir sürücü, satın aldığı aracının noter devrinin yapılmasından dakikalar sonra kaza yaptı.

Satışını yeni aldığı araçla dakikalar sonra kaza yaptı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te bir sürücü, satın aldığı aracının noter devrinin yapılmasından dakikalar sonra kaza yaptı.

Kaza Ö. Lütfü Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Kadir Güler idaresindeki 78 ABB 386 plakalı otomobil, park yerinden geri geri çıkmakta olan Mustafa Çelebi idaresindeki 78 AAB 362 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Çelebi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücü Muhammet Kadir Güler, 40 kilometre hızla gittiğini iddia ederek bir anda park yerinden çıkan araçla çarpıştığını belirterek aracının satışını kazadan 10 dakika önce aldığını söyledi.