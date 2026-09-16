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Satılmaya hazırlanan tarihi eserler ele geçirildi

Satılmaya hazırlanan tarihi eserler ele geçirildi
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Eskişehir’de jandarma tarafından alınan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahısın evinden 2 define arama çubuğu yanı sıra satılamaya hazır 46 helenistik döneme ait sikke ve 1 kılıç ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından alınan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahısın evinden 2 define arama çubuğu yanı sıra satılamaya hazır 46 helenistik döneme ait sikke ve 1 kılıç ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Odunpazarı ilçesinde 13 Eylül tarihinde yapılan operasyonla yakalandı. Jandarma tarafından şahsın evinde yapılan aramada 46 helenistik döneme ait sikke, 1 kılıç ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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