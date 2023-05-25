Satılığa çıkardığı araç hayatına mal oldu

UŞAK - Geçtiğimiz günlerde park halindeki tıra arkadan çarparak ağır yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençten ise geriye sosyal medyada paylaştığı, hayatını mal olan otomobilin fotoğrafları kaldı.

Edinilen bilgilere göre kaza 24 Mayıs Çarşamba gecesi Gül Ahmet Arslan idaresindeki 06 CYB 821 otomobilin kontrolünü Banaz'ın girişinde kaybederek park halindeki 42 CGJ 86 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Arslan, ekiplerce Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen genç sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç Gül Ahmet Arslan'dan geriye sosyal medyada satılığa çıkardığı, kaza yaptığın aracın paylaşımları kaldı.