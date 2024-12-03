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Sason'da Kaybolan 130 Keçi Jandarma Tarafından Bulundu

Sason'da Kaybolan 130 Keçi Jandarma Tarafından Bulundu
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Batman'ın Sason ilçesinde, çobandan ayrılıp kaybolan 130 keçi jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. 3 gün süren arama sonucunda keçiler, köyden 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Batman'ın Sason ilçesinde çobandan ayrılıp 3 gün boyunca kaybolan 130 keçi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Sason'a bağlı Geçitli köyünde besici İrfan Şahin, çoban olan oğlunun önünden bir anda kaybolan keçilerini 3 gün boyunca her yerde aramasına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, 130 keçisinin kaybolduğunu bildirdi. Haber verilmesi üzerine köyün yaylalarına giden İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri, olay bölgesi ve çevresinde arama başlattı. Keçiler yaklaşık 2 saatlik arama ile köyden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. Kısa bir sürenin ardından küçükbaş hayvanlarına kavuşan İrfan şahin, hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak jandarma personeline teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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