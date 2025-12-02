Saruhanlı'da Firari Hükümlü Yakalandı
Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 51 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.A.'yı saklandığı bağ evinde yakaladı. Dört hırsızlık da dahil olmak üzere toplam 5 suçtan kesinleşmiş cezası olan Y.A., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 51 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (48) saklandığı bağ evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, dördü hırsızlık olmak üzere toplam 5 farklı suç dosyasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'nın Saruhanlı'da bir bağ evinde saklandığını belirledi. Bunun üzerine 1 Aralık Pazartesi günü belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi. - MANİSA