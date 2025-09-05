Haberler

Saros Körfezi'nde Türk ve Yunan Balıkçıları Arasında Gerginlik

Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında çıkan gerginlik, Türk balıkçıların Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürtmesiyle sonuçlandı. Olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İddiaya göre, Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçıların üzerine sürmesiyle başlayan olayda, Türk balıkçılar sessiz kalmadı. Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, tacizde bulunan Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. Yaşanan anlar Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
