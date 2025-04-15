Şarkıcı Hera Aslan'dan kötü haber! Kısmi yüz felci geçirdi

2009 senesinde katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve ardından müzik kariyerine yönelen Hera Aslan uzun süredir Ozan Doğulu ile mutlu bir aşk yaşıyor. Zaman zaman paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı son olarak yaşadığı sağlık sorununu sevenleriyle paylaştı.

TEST SOONUÇLARINI BEKLİYOR

Aslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum."

Bir dönem spor spikerliği yaptıktan sonra şarkıcılık kariyerine geçiş yapan Hera Aslan değişimiyle dikkat çekiyor