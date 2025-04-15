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Şarkıcı Hera Aslan'dan kötü haber! Kısmi yüz felci geçirdi

Şarkıcı Hera Aslan'dan kötü haber! Kısmi yüz felci geçirdi
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Yedi yıldır Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan'dan kötü haber geldi. Güzel şarkıcı Instagram'dan bir gönderi paylaşarak yüz felci geçirdiğini duyurdu. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Aslan, "aklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikâyetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim" açıklamasında bulundu.

2009 senesinde katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran ve ardından müzik kariyerine yönelen Hera Aslan uzun süredir Ozan Doğulu ile mutlu bir aşk yaşıyor. Zaman zaman paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişim kuran şarkıcı son olarak yaşadığı sağlık sorununu sevenleriyle paylaştı.

Şarkıcı Hera Aslan'dan kötü haber! Kısmi yüz felci geçirdi

TEST SOONUÇLARINI BEKLİYOR

Aslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum."

Şarkıcı Hera Aslan'dan kötü haber! Kısmi yüz felci geçirdi

Bir dönem spor spikerliği yaptıktan sonra şarkıcılık kariyerine geçiş yapan Hera Aslan değişimiyle dikkat çekiyor

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıorhan duz:

Bunların kime katkısı var hayatları Etiler Nişantaşı çöp hayatlar

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Haber YorumlarıBerkee Can:

kışın çok duş almak , ıslak saçla dışarı çıkmak,motorsiklet kullanımı hepsi tetikler

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Haber Yorumlarısakin784:

hic iyi belirti digil bu Allah korusun

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