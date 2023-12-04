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Sarıyer Tarabya'da Güzellik Merkezi Baskını

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Sarıyer Tarabya'da bir güzellik merkezinin sahibinin ruhsat alması için anlaştığı şahıs, parayı alamayıp işyerini basmak isteyince ortalık karıştı. İşyerindekilerin silahla ateş açması sonucu baskına gelenler apar topar kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis 3 şahsı gözaltına aldı.

Sarıyer Tarabya'da bir güzellik merkezinin sahibinin ruhsat alması için anlaştığı şahıs, parayı alamayıp işyerini basmak isteyince ortalık karıştı. İşyerindekilerin silahla ateş açması sonucu baskına gelenler apar topar kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis 3 şahsı gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. İddiaya göre A.Ç. isimli şahıs, annesinin bir süre önce açtığı güzellik merkezine ruhsat almak için başvuru yaptı. Ancak başvuru bir türlü sonuçlanmayınca A.Ç., ruhsatı çıkartması için G.K. ile para karşılığında anlaştı.

"Parayı ver yoksa paşa paşa alırız"

Bir süre sonra güzellik merkezinin ruhsatı çıktı ancak G.K., A.Ç.'den anlaştıkları parayı alamadı. Bunun üzerine taraflar arasında önce anlaşmazlık ardından da tehdit başladı. Olay günü A.Ç.'yi telefonla arayan G.K., "parayı ver yoksa, paşa paşa almasını biliriz" deyince ortalık karıştı. Hemen sonrasında 2 araçla güzellik merkezine gelen G.K., işyerine yanındakilerle birlikte silahla baskın yaptı. İçeriye girer girmez A.Ç. ve arkadaşı B.A., G.K. ile yanındakilere silahıyla ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran G.K. ile yanındakiler apar topar işyerinden çıkarak kaçmaya başladı.

Polis 3 şahsı gözaltına aldı

Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri, kaçan G.K. ile işyerindeki A.Ç. ve B.A.'yı olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını söyledi. Emniyette, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ateşli silahlar kanunda muhalefet" suçlarından adli işlem yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer Tarabya Güvenlik Polisiye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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