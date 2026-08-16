Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon-Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var
Sarıyer'deki Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı