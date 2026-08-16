Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon-Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı