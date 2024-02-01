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Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelilerin kaçtıkları aracı bırakıp dolmuşa bindikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. 2 şüphelinin, olay sonrası kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan, dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerinin detaylı çalışmasıyla yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

KAÇTIKLARI ARACI BIRAKIP DOLMUŞA BİNDİLER

Polis, saldırganların kaçarken kullandıkları otomobili plakası sökülmüş şekilde Beylikdüzü'nde ormanlık alanda buldu. Aracı bırakan faillerin daha sonra dolmuşa binerek Başakşehir'e gittikleri belirlendi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında şüphelilerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI SONRASI HÜCRE EVİNE GİTTİLER

Teröristlerin, dolmuşa binerek gittiği adres, Başakşehir'in Güvercintepe mahallesi oldu. Düzenlenen operasyonda söz konusu yerin 'hücre evi' olduğu tespit edildi.

34 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 34 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Sarıyer Saldırı Güvenlik Adliye Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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