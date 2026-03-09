Haberler

Sarıyer'de otomobil karşı şeride geçti, 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Sarıyer'de otomobil karşı şeride geçti, 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Üç otomobil ve bir servis minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ECE 325 plakalı Chery marka otomobil, Maslak yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç, karşı şeritte ilerleyen servis minibüsü ve iki otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok

Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum