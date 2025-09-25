Haberler

Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: Kuryeden Kalaşnikof ve Silah Ele Geçirildi

Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu: Kuryeden Kalaşnikof ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de yapılan bir operasyonda, uyuşturucu madde taşıyan kuryenin üzerinden kokain bulundu. Operasyon sonrasında dairede kalaşnikof ve çeşitli silahlar ele geçirildi. INTERPOL tarafından aranan şahıslar arasında yer alan Eric J. gözaltına alındı.

Sarıyer'de polis ekiplerinin şüphelendiği kuryenin üzerinden uyuşturucu çıktı. Kuryenin uyuşturucuyu götürdüğü adrese baskın yapan polis ekipleri, dairede kalaşnikof, çelik yelek ve tabanca ele geçirdi. Şahısların kırmızı bültenle arandığı ve INTERPOL'ün de peşlerinde olduğu öğrenildi.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarıyer'deki Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi.

Gitar kutusunda kalaşnikof taşıma anları güvenlik kamerasında

Yakalanan kurye yapılan sorgu sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü söyledi. Polis ekipleri tarafından daireye yapılan operasyonda gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kutusunda kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

INTERPOL'ün peşinde olduğu ortaya çıktı

Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgu sonrasında haklarında işlem başlatılan 8 kişinin dördü serbest kalırken, diğer dört kişiden Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eric J.'nin ise kırmızı bültenle INTERPOL tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahsın muhafaza altına alınıp gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir

Erdoğan'dan Macron'a dünyaya rahat bir nefes aldıracak öneri
Suriye halkı, Şara'nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Uyumayıp meydanlara akın ettiler
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.