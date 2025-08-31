Sarıyer'de Silahlı Saldırı: Husumetler Derinleşiyor

İstanbul Sarıyer'de kimliği belirsiz şüpheliler, otomobil ile geldikleri evin önüne silahla birden fazla kez ateş ederek kaçtı. Olayda şoför yaralanırken saldırının, Beyoğlu'nda eğlence kulübü bulunan kişinin husumetlileri tarafından yapıldığı iddia edildi.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki evinde oturan ve Beyoğlu'nda eğlence kulübü sahibi Sezai Gülmez'in şoförü, park halindeki araca gittiği sırada kimliği belirsiz şüpheliler seyir halindeki otomobil ile şoföre ve araca birden fazla kez ateş etti. Olay sonrası saldırganlar kaçarken kurşunlar şoföre ve araca isabet etti. Sesleri duyan Gülmez'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırılırken Sezai Gülmez, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri konu ile ilgili olay yerinde çalışma yaptı. Şüphelilerin arama çalışmaları jandarma ekiplerince devam ederken Gülmez, saldırının husumetlileri tarafından yapıldığını ve geçtiğimiz 2 buçuk yılda başına gelen üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili konuşan Sezai Gülmez, "Saat 16.30 sıralarında şehir dışına çıkmak için aracımı şoförüme hazırlattığım esnada 5 ya da 6 el silah sesi duydum. Onun üzerine dışarı çıktığımda şoförümün vurulduğunu gördüm. Yerde yatıyordu. Polise, jandarmaya haber verdim. Konu ile ilgili bildiklerimi ifademde anlattım. Husumetli olduğum kişileri bütün Türkiye biliyor. Bu son iki buçuk sene içinde bana yapılan üçüncü saldırı. Yapanlar isimleri büyük olduğundan, aracı çetelerle iş birlikleri yaptıklarından, kiralık tuttuklarından dolayı asıl kişilere ulaşılmıyor. Ama asıl kişileri medya da biliyor. Herkes biliyor ama onlara karşı bir türlü delil bulunamıyor. Aramızdaki sorunu sorarsanız, ben esnafım. Aynı zamanda Turancı Düşünce Derneği genel başkanıyım. Onların zamanında alt gruplarının benim iş yerlerime çökmeye çalışmasına izin vermediğim için, direndiğim için, onlarla ilgili sosyal medyada da birkaç söz söylediğim için bunları hazmedemediler. Kendileri bütün kirli işlerde parmakları olan insanlar. Burada da amaçları beni öldürene kadar durmayacaklar. Benim zoruma giden şey, biz 1 dakika sonra kapıya çıksaydık eşim, 5 yaşındaki oğlum ve ben seyahate çıkmak için o arabaya binecektik. Allah korusun belki oğluma, belki eşime, kendimi katmıyorum bile, başına bir iş gelebilirdi. Şoförümüz bağırdı. 'Vuruldu, kapıları kapatın, korkuyorum' dedi ve psikolojisi bozuldu. Bunlar hoş şeyler değil. Devletin bir an önce önlem almasını diliyorum, bekliyorum. Bu tür çetelerin önüne geçilmesini artık bekliyorum. Devletten başka sığınacağımız, emniyetten başka bizi koruyacak kimse yok. Bu saldırının da faillerini ben biliyorum ama emniyet de inşallah en kısa zamanda ulaşır. Yaralanan şoför şu an hala ameliyatta. Bütün şikayetlerimi yaptım. Bugünkü olayın istihbaratını bir şekilde almıştım. Bana karşı tetikçi tutulduğuna dair. Evimin önüne kadar gelinip yapabiliyorsa yarın öbür gün demek ki evime de gelip bir saldırı yapabilirler. Bu kadar gözlerini karartmışlar" dedi. - İSTANBUL