Sarıyer’de sahte polis süsüyle kaçırdıkları İranlı iş insanından 2 milyon dolar istediler: 6 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de takip ettikleri İranlı iş insanını evinden çıktığı esnada sahte polis kimliği göstererek kaçıran, '2 milyon dolar vermezsen, seni öldürürüz' diye tehdit ettikleri öğrenilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ayrıca, kaçırdıkları iş insanının kripto para hesabını boşalttıkları, 48 bin doları üzerlerine geçirdikleri ve kolundaki 150 bin dolarlık saatini de aldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt ve Başakşehir'deki operasyonlarıyla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Ekim'de Sarıyer Maslak Mahallesinde meydana geldi. 4 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen İranlı İş insanı Adem D., iddiaya göre olay günü eşiyle evinde oturuyordu. Adem D., bir süre sonra yemek almak amacıyla lüks otomobiline bindi ve evinden çıkış yaptı. Evinden biraz uzaklaştıktan sonra içinde 4 kişinin olduğu bir araçla önü kesildi. Araçtan inen kişilerden ikisi Adem D.' ye sahte polis kimliği gösterdi ve 'Aradığımız adam sensin bizimle emniyete gelmen lazım' diyerek iş insanını araçlarına aldılar ve hareket etmeye başladılar. Bir süre sonra şüpheliler aracına aldıkları iş insanına darp ve tehditte bulunarak önce kripto para hesabında bulunan 48 bin doları ardından kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati zorla aldılar.

"2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz"

Araç içinde yaşanan bu arbededen sonra şüphelilerin, Adem D.'ye "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz" diye tehdit ettikleri ve rehin almak amacıyla Güvercintepe mevkiinde bir depoya yöneldikleri öğrenildi. Depoya girmek için araçtan indikleri esnada elleri kelepçeli olan Adem D.'nin şüphelilerin bir anlık dalgınlığından faydalanıp bağırarak kaçtığı ve çevredekilerden yardım istedi. Kaçmaya devam eden ve o esnada iki gece bekçisine denk gelen Adem D., "Kaçırıldım, bana yardım edin" diyerek bekçilerden yardım istedi.

Aracına GPS yerleştirip an be an takip etmişler : 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İranlı iş insanın kaçırılması olayına ilişkin faillerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli Esenyurt ve Başakşehir'de yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 adet polis yeleği, 5 adet telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin Adem D.'nin aracına bir süre önce GPS cihazı yerleştirdikleri ve Adem D.'yi an be an takip ettikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 18 ayrı suç kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Gasp Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 şüphelinin keşif anları kamerada

İranlı İş insanın kaçırılmasına ilişkin 6 şüphelinin yakalandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 şüphelinin iş insanının oturduğu siteye giriş yaparak çevrede inceleme yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı