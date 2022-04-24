SARIYER'DE ORMANDAKİ KUYUDA CESEDİ BULUNDU
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Sarıyer'de kendisinden haber alınamayan Taşkın Eyibil, sık sık yürüyüş yaptığı ormanda kapağı açık bir kuyunun içinde ölü bulundu. Vücudunda darp izine rastlanmayan Eyibil'in ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - Sarıyer'de Bahçeköy Balaban Dere Mevkii'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Taşkın Eyibil, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
CESEDİ, SIK GİTTİĞİ ORMANDA KUYUDA BULUNDU
Yakınları, telefonla defalarca aramalarına rağmen ulaşamadıkları Eyibil'i, gitmiş olabileceği yerlerde aramaya başladı. Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği ormanda sürdüren yakınları, kapağı açık bir kuyunun içine baktıklarında Taşkın Eyibil'in cansız bedeniyle karşılaştı.
YÜRÜRKEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Yakınlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Eyibil'in cesedi üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Polis, Eyibil'in, ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Taşkın Eyibil'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.