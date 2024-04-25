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Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı

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İstanbul Sarıyer'de bir öğretmen, akran zorbalığı nedeniyle uyardığı bir öğrencisinin velisi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Sarıyer'de bir okulda iddiaya göre, yaşıtlarına zorbalık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyaran öğretmen, öğrencinin babası tarafından okulda şiddete uğradı. Şiddet uygulayan veli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şahsın öğretmene yumruk attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÖĞRENCİ, "BANA NASIL DAVRANACAĞINIZI ÖĞRENECEKSİNİZ" DEYİP TEHDİT ETTİ

Olay, Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulda görev alan öğretmen Necla Ö. akran zorbalığı yapan bir öğrencisini uyardı. Uyarı üzerine öğrencinin "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz" diyerek öğretmeni tehdit ettiği öğretmenin ise, "Evladım ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyardığı ileri sürüldü.

Sarıyer'de Öğretmene Şiddet

ÖĞRETMENE YUMRUK ATTI

Öğretmen Necla Ö., daha sonra öğrencinin babası Ali Ç.'yi okula çağırdı. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığı ileri sürülen Ali Ç., okul koridorunda gördüğü öğretmen Nazlı Ö.'yü yumruk atarak yaraladı. Öğretmen aldığı darbe sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılırken iş göremezlik raporu verildiği öğrenildi.

Sarıyer'de Öğretmene Şiddet

VELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise konuya ilişkin çalışma başlatırken veli Ali Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan öğrencinin de benzer nedenlerden dolayı ara dönemde bulunduğu okula nakli yapıldığı ileri sürülürken öğretmenin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası İstanbul Sarıyer Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Osman Caglar:

ilk okul dahil disiplin kurulları yeniden ve acilen aktif hale getirilsin artık.

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1
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Mert D:

Bence öğrenciyi değil babasını eğitmek lazım en baştan

21
0
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