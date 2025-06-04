Sarıyer'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Sarıyer'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, iş yerinin büyük bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Sarıyer'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesine ait içerisinde tiner ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu bölümde sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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