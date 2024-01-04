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Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi.

Sarıyer'de lüks bir villanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre saat 12.30 sıralarında Sarıyer Kumköy Kamışlıkdere Sokak'ta bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. Bacadan sıçrayan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla çıkan yangını fark eden görevliler, villa sakinlerini dışarıya çıkmaları için uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında villanın çatısında hafif çaplı hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sarıyer Kumköy Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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