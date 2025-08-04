Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: İki Kardeş Ağır Yaralı

Sarıyer'de Gecekonduda Yangın: İki Kardeş Ağır Yaralı
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Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası anne dışarı çıkmayı başardı, ancak çocuklar için kurtarma çalışmaları yapıldı.

Sarıyer'de bir gecekonduda sabah saatlerinde çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kardeş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu evde mahsur kalan anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken, kız ve erkek 2 kardeş evin içerisinde mahsur kaldı. Yangında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak ve Bahar Karagöl isimli 2 genç kardeşi kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Gecekondudan kurtarılan 2 kardeş, ağır yaralı olarak ambulanslarla en yakındaki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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