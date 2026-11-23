Sarıyer'de firari aslanı arama çalışmaları sürerken, vatandaşların ise endişeli bekleyişi sürüyor.

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde bir aslanın güvenlik kamerasına yansımasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sürerken, vatandaşların endişeli bekleyişi ise sürüyor. Bazı vatandaşlar aslana benzettiklerini fotoğraflayarak ihbarda bulunurken, gelişmeleri de yakından takip ediyorlar.

"Tedirginiz"

İbrahim Erçelik, "Bu sabah ben göreve geldiğim zaman öğrendim. Biz de tedirginiz. Ben burada görevli danışman elemanıyım. Site olarak biz konuya hassasiyet gösteriyoruz. Ben bugün aslana benzer bir şey gördüm. Çok uzak bir sitenin duvar dibinde. Resmini çektim görevli arkadaşlara attım incelemeleri için. Ama emin olamadım. Sürekli etrafımızı incelemekle meşgulüz. Her an her yerde çıkabilir diye. Site sakinleri de soruyor. Kayıp aslan bulundu mu diye" dedi.

Mustafa Gediz, "Arkadaşları da, kendimizi de koruyoruz. Şu anda takipteler. Peşindeler" diye konuştu.

Deniz Günay isimli vatandaş, "İnsan endişeleniyor, korkuyor. Korkarak geziyoruz. İster istemez insan korkuyor. Sonuçta aslan. Köpek değil ki" ifadelerini kullandı.

"Aslan arabanın önünden geçti"

Arda Koç ise aslanın aracının önüne atladığını belirterek, "Dün akşam evimden aslanı aramaya çıktım. Bir umut görürüz. Biraz daha geride aslan önümden geçtim. Arabanın önünden geçti. Korktum, panik yaptım. Üzerime düşeni yaptım. İhbarda bulundum. Jandarmaları ben getirdim. Termal dronla arama yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı