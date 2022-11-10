Sarıyer Belediye Başkanının fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen şahıs, komşusuna bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan vatandaş, "Başkana saldırı görüntülerini attım ama kimseden dönüş alamadım" diyerek belediye başkanının mesajlarını görmezden geldiğini öne sürdü. Saldırı anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sarıyer Belediyesinde, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen Umut D. isimli şahıs, komşusu Murat Koç'un evine giderek elindeki bıçakla ona saldırmak istedi. Murat Koç, biber gazı sıkarak ilk saldırıdan kurtulsa da Umut D. bu kez bahçe duvarından söktüğü tuğla ile Murat Koç'a saldırdı. Belinden ve bacağından yaralanan Koç, hastaneye kaldırılırken, Umut D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Kardeşime ekmek bıçağıyla saldırdı, tehdit mesajları attı"

Şükrü Genç'in fotoğrafçısı olduğu iddia edilen Umut D.'nin ilk saldırısının bu olmadığı ortaya çıktı. İddiaya göre, şahıs saldırılara yaklaşık 4 ay önce başladı. Aylardır saldırıya uğradıklarını söyleyen Murat Koç, o tarihten bu yana yaşananları anlattı. Koç, "Kendisiyle hiçbir husumetimiz yoktu. Yıllardan beri aynı sokakta otururuz. Gördüğümüz zaman Selamün Aleyküm, Aleyküm Selam. Bunun ötesinde kendisiyle hiçbir diyaloğumuz, ilişkimiz yoktu. Ta ki ilk olarak bizim eve saldırana kadar. İlk olarak yaklaşık 4 ay önce sabah saatlerinde kardeşime saldırdı. Sabah saat 4 buçukta kardeşim uykuluyken konuşacağım diyerek çağırttırıyor, kardeşim kapıyı açtığında ekmek bıçağıyla saldırıyor. Kardeşim onu etkisiz hale getirip polisi arıyor. Polise kendi eliyle teslim etti ve mahkemeye gidip şikayetçi olduk. Bu olaydan 15 gün sonra kardeşim tehdit mesajları attı. 'Evine gelirim, evini basarım buraya gel' gibisinden. Kardeşim de telefondaki mesajlarla birlikte polise gidiyor ve beni tehdit ediyor, bir yere çağırıyor dedi. Polis ekipleriyle gittiklerinde şahsı uyuşturucu kullanmış, baygın bir şekilde yakalıyorlar. Tekrar işlem yapıyorlar, tekrar şikayetçi oluyoruz. Bu süreden 15 gün sonra da benim kapıma gelip babama beni soruyor. Babam da 'Benim çocuklarıma saldırdın, ne yüzle buraya geliyorsun' diyerek onu kapıdan kovuyor" dedi.

"Arkamdan bıçakla saldırmaya çalıştı"

Yaşadıkları bir başka saldırıdan bahseden Koç, "Bu olaydan tam bir ay sonra da, geçen hafta cuma günü aracımı park etmek için evimin önüne geldiğimde aracımdan indim. Bir baktım ki arkamdan bana bıçakla saldırmaya çalışıyor. Ben de kendimi kapının önündeki duba ile korumaya çalıştım. ve kameranın önüne gelip onu göstermeye çalıştım. Çünkü bana saldırdığı anı bir şekilde ispatlamam gerekiyordu. Bu olaydan sonra ben savcılığa gittim. Elimdeki bilgi ve belgeleri dosyaya ekletmek istedim. Dosyamın karakolda olduğu söylendi ve karakola yönlendirildim" diye konuştu.

"Bahçe duvarındaki tuğlayı söküp benim üstüme attı"

Karakoldayken evden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdığını söyleyen Koç, "Ben karakola dosyamı bırakmaya geldiğimde annem beni aradı ve 'Oğlum koş, evi bastılar' dedi. Akrabalarıyla birlikte gelmişler. En önlerinde de saldırgan var. Onun da kamera görüntüleri var. Babam, 'Çocuklarım evde yok. Sen kimle ne görüşeceksin? Daha niye geliyorsun?' diyerek kovuyor ve gidiyorlar. Daha sonra kardeşimle ben eve geldik. Kardeşim de ben de bir duşa girelim dedik. Daha sonra sesleri duyduk ve kapıya çıktık. Yolda babamla mücadele ettiğini, babamın onu tutmaya çalıştığını, buraya gelmeye çalıştığını gördük. Ben de kendimi korumak için eve girip biber gazımı aldım. Çıktığımda kapının önünde karşılaştık. Kendisini sözlü olarak defalarca uyarmama rağmen her seferinde bana yaklaştı. Ben de kendimi korumak için biber gazı sıktım. Biber gazı sıktıktan sonra şahsı komşular alıp yukarı çıktı. Ben de yukarı çıktığımda annesi bana bağırıyordu. Ben de çocuğunuza neden sahip çıkmıyorsunuz, bugüne kadar çocuğunun peşinden neden gelmedin diye annesine sitem ederken annesinin arkasından bir tekmeli saldırı geldi. O arada bahçe duvarındaki tuğlayı söküp benim üstüme attı. Ben de yukarıdaki merdivenlere doğru kaçarken tuğla sırtımda kırıldı. Bacaklarımda ve ayaklarımda yaralar var. Bununla ilgili darp raporu da aldım" şeklinde konuştu.

"Her yerde 'Ya Murat'ı ya Fırat'ı öldüreceğim' diyormuş. Suçumuz ne, ne yaptık bilmiyoruz"

İlk olaydan itibaren saldırıların nedenini öğrenmeye çalıştıklarını ancak hala cevap alamadıklarını belirten Koç, "Ailesi çocuğunun suçunu kesinlikle kabul etmiyor. Bunun uyuşturucu komasına girip bunları uyuşturucunun etkisinde yaptığını bütün karakol da mahalle de biliyor. Kardeşimle birlikte bana, benim evime beş kere saldırı yapıldı. Bizim kulağımıza geliyor. Her yerde "Ya Murat'ı ya Fırat'ı öldüreceğim" diyormuş. En başından beri merak ettiğimiz tek konu bize bu saldırıyı neden yaptığıdır. Suçumuz ne, ne yaptık bilmiyoruz. Neden saldırıyorsun ağabey, sebebini söyle? Ben senin namusuna mı, parana mı göz diktim? Senin hakkında mı konuştum? Suçumu söyle yahu, bana neden saldırıyorsun?" dedi.

"Başkana saldırı görüntülerini attım ama kimseden dönüş alamadım"

Murat Koç, Sarıyer Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Şükrü Genç'e sorunu birçok kez ilettiğini ancak hiçbir dönüş alamadığını söyleyerek, "Bu şahıs, Sarıyer Belediyesi'nde Şükrü Genç'in fotoğrafçılığını yapıyor. İlk saldırıdan itibaren belediye başkanının bizzat kendisine bu görüntüleri atıp, bana saldırdığını, aileme saldırdığını bildirdim. Bunu meclis üyelerine de bildirdim ama kimseden bir geri dönüş alamadım. İkinci saldırısını da, üçüncü saldırısını da bildirdim ama 4 ve 5'inci saldırısını bildirmedim. Çünkü başkan benim Whatsapp'tan yazdıklarımı görüyor, tek bir cevap dahi yazmıyor ve şahıs da belediyedeki işine devam ediyor. Tek başıma burada hem kendimi hem ailemi korumaya çalışıyorum. Ben buradan şahsın ailesinin ve kendisinin benden uzak durabileceği, hayati önlemimi taşıyabileceğim, ailemin ve kendimin can güvenliğini alabileceğim yardım istiyorum, adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Koç kendini duba ile korumaya çalıştı

Güvenlik kameralarına yansıyan ilk görüntüde, Murat Koç'un aracından indikten bir süre sonra yanına gelen şahsın kendisine saldırmaya çalıştığı, Koç'un ise yol kenarındaki duba ile kendini korumaya çalıştığı görüldü. Bir başka saldırı girişimine ait görüntüde ise, şüphelinin Murat Koç'un kapısının önüne geldiği, Koç'un ona evden gitmesini söylemesine rağmen gitmediği, bunun üzerine yüzüne biber gazı sıktığı anlar görüldü. - İSTANBUL