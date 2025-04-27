Sarıkamış'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Yakalandı

Sarıkamış'ta bir yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan 1 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince Sarıkamış ilçe girişinde durdurulan otobüste yapılan kontrollerde durumundan şüphelenilen İ.K, (50)'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, beyaz kağıda sarılı vaziyette 3 uyuşturucu madde olduğu düşünülen hap ele geçirilirken, İ.K.'nın valizinde yapılan kontrollerde ise siyah poşete sarılı vaziyette daralı ağırlığı 88.9 gram gelen toz esrar maddesi ve 41 bin 300 TL nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli İ.K. hakkında, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan Adli işlem yapıldı. - KARS