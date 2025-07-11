Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araç şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı. Olay sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılarla sonuçlandı.

Sarıkamış'ta kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza ; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. M.A. kontrolündeki 21 FT 502 hafif ticari araç, Kars-Erzurum karayolu Hamamlı köyü mevkisinde yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaptığı sırada şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ve araçta bulunan E.Ö., R.E. ile A.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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