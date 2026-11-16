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Sarıkamış'ta kontrolden çıkan tır refüjlere çarpıp asılı kaldı, sürücü yaralandı

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Sarıkamış'ta kontrolden çıkan tır refüjlere çarpıp asılı kaldı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta kontrolden çıkan tır refüjlere çarpıp asılı kaldı, sürücü yaralandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan tır, Karakurt viyadüğünün refüjlerine çarparak asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkan tır, viyadüğün refüjlerinde asılı kaldı. Faciadan dönülen kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Erzurum'dan Kars istikametine seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Karakurt viyadüğünün refüjlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, viyadük üzerinde refüjlerde asılı kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Viyadük üzerinde tehlikeli şekilde kalan tırda büyük çapta hasar meydana gelirken, kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın viyadüğün refüjlerinde asılı kalması, muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada tırın viyadükten aşağı düşmemesi daha büyük bir felaketi önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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