JAK Timleri Sarıkamış'ta hazır kıta

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sarıkamış'ta yeni sezon için görev başına geçti.

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Sarıkamış, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, bölgede güvenli ve konforlu bir tatil için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sarıkamış'ın eşsiz kristal karı ve modern tesisleri, kayak tutkunlarını heyecanlandırırken, JAK timleri de olası kazalara ve acil durumlara karşı 7/24 hazır bekliyor. Bölge genelinde geniş bir alanda devriye görevini sürdüren ekipler, dağlık ve sarp arazilerde hızlı müdahale için özel eğitimli personel ve kapsamlı teknik ekipmanlarla donatıldı.

Termal kameralar, GPS takip sistemleri, kar motosikletleri, dronlar ve profesyonel arama-kurtarma malzemeleriyle sahada aktif görev yapan JAK timleri, özellikle yoğun sezon dönemlerinde kayak merkezindeki güvenlik tedbirlerini artırarak ziyaretçilere güven veriyor. Sezonun yoğun geçmesi beklenen Sarıkamış'ta hem turizm işletmeleri hem de güvenlik birimleri, misafirlerin unutulmaz bir kış deneyimi yaşaması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - KARS