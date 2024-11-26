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Sarıkamış'ta Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, birçok aracın karayolunda mahsur kalmasına neden oldu. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, mahsur kalan araçlara yardımcı olmak için seferber oldu.

Sarıkamış'ta araçlar karayolunda mahsur kaldı

KARS - Sarıkamış'ta araçlar yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların imdadına karayolları ve Özel İdare ekipleri yetişti. Bir otomobil ise kayarak tıra arkadan çarptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Sarıkamış-Karakurt karayolunda kar ve tipiden mahsur kalan araçlar ekipleri seferber etti. Bir otomobil zemin buzlu ve kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak tıra arkadan çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Bölgeye gelen karayolları ve Özel İdare karla mücadele ekipleri tipiden kapanan yolu ulaşıma açtı. Tipide mahsur kalan araçlar daha sonra yollarına devam etti.

Ekiplerin karayolunda kar ve buzla mücadelesi sürüyor. Greyderlerle açılan yolda kumlama çalışması da yapılıyor. Sarıkamış'ta kar ve tipi aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış'ta Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM - 3.Sayfa
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