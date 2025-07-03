Sarıkamış'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, 17 Hayvan Telef Oldu

Sarıkamış'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, 17 Hayvan Telef Oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonette bulunan 17 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sarıkamış'ta kamyonet devrildi. 2 kişi yaralanırken, kamyonette bulunan 17 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. N. A. yönetimindeki 76 AB 716 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet Handere köyü mevkisinde sürücünsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü N. A. ile yolcu M. Y. yaralandı, kamyonette bulunan 17 küçükbaş hayvan ise telef olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yarılardan sürücü N. A. hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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