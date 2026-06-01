Sarıkamış'ta 2 araç çarpıştı: Kazada yaralanan olmadı

Sarıkamış'ta meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre,Kars'ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, trafik akışının kontrollü şekilde devam etmesini sağladı. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması sevindirirken, araç sürücüleri kazayı maddi hasarla atlattı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kısa süreli aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

