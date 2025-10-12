Haberler

Sarıkamış Ormanlarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıkamış Ormanlarında Yangın Kontrol Altına Alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mescitli köyü yakınlarında çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Sarıkamış ormanlarında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü bölgesinde bulunan sarıçam ormanlarında ikinci kez örtü yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine orman işletme, itfaiye, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler birkaç noktadan yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.

Sarıçam ormanlarında çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
