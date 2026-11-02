Sarıgül soruşturmasında 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 7'si adli kontrole sevk edildi

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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, 7'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilenler arasında Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül ile Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı