Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

Star Trek'le ünlenmişti: Efsane aktör hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu