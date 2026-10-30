Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı