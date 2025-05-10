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Sarıgöl'de Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sarıgöl'de Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı
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Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-9 Mayıs 2025 Karayolu Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek, farkındalık oluşturuldu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-9 Mayıs 2025 Karayolu Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek, farkındalık oluşturuldu.

Sarıgöl İstiklal Caddesi üzerindeki Stadyum Kavşağı'nda yol kullanıcıları olan sürücü, yolcu ve yayalara yönelik olarak temel trafik kuralları ile motosikletlerde koruyucu ekipmanın önemi hakkında bilgilendirme etkinliği gerçekleştiren ekipler, etkinlikte katılımcılara broşür dağıttı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 220 öğrenciye Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile emniyet kemerinin önemi ve temel trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme etkinliği uygulamalı olarak yapılırken, Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu'nda 3-B ve 4-A sınıflarında öğrenim gören toplam 46 öğrenciye, emniyet kemerinin, yaya geçitlerinin, trafik işaretlerinin önemi ve temel trafik kuralları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında son olarak ilçedeki özel bir okulun öğrencilerine Botanik Park alanında, emniyet kemerinin, yaya geçitlerinin, trafik işaretlerinin önemi ve temel trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, Trafik Haftası boyunca vatandaşların trafik konusunda daha bilinçli hale getirilmesinin amaçlandığını belirterek çalışmaların haftayla sınırlı kalmayacağını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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