Sarıgöl'de su ürünleri satış yerleri denetlendi

Sarıgöl'de su ürünleri satış yerleri denetlendi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, su ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla denetimler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde esnafları denetleyerek ürünlerin hijyen ve mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıgöl Kapalı Pazar Yeri'nde su ürünleri satışı yapan esnaflar denetlendi. Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin tazeliği, hijyen ve muhafaza şartları ile mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sarıgöl ilçemizde su ürünlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, İlçe Müdürlüğümüz ekiplerince su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
