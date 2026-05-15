Sarıgöl'de 95 kişiye yangın eğitimi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman ve kırsal alan yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim programını yerinde inceleyen Kaymakam Halil Dalak, yangınlara karşı gösterilen duyarlılığın önemli olduğunu vurguladı. Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Orman İşletme Şefliği ile Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Orman ve Kırsal Alan Yangınlarını Önleme" eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek kursiyerlerle bir araya geldi.

Yangınlara karşı bilinçli ve hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Kaymakam Halil Dalak, eğitime katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Orman ve kırsal alan yangınları konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ise kurs hakkında bilgi vererek, "Kursumuz iki hafta boyunca toplam 30 saat sürdü. Eğitimlere 95 kişi katıldı. Yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi ve olabilecek yangınların anında kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulamalı eğitimler verildi. Yangın kulesinden gelen ihbarlar WhatsApp üzerinden ekiplerle paylaşılınca olaylara zamanında müdahale edildi." ifadelerini kullandı.

Eğitim programının sonunda kursiyerlere sertifikaları, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka tarafından verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
