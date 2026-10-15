Haberler

Sarı kod uyarısı verilen Bartın'da sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteorolojinin sarı kod uyarısı yaptığı Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Yağış yollarda su birikintileri oluşturup ırmak seviyelerini yükseltti; çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, görüş mesafesi zaman zaman düştü.

Meteorolojinin sarı kodla uyarı yapılan Bartın'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarı yapılan Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, ırmak seviyeleri yükseldi. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle zaman zaman sürücülerin görüş mesafesi düştü. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken çok sayıda ev ve iş yerine ise su bastı.

Kentte yaklaşık 10 dakikadır etkili olan yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, İstanbul’u vuran sağanağı anlattı: Atalarımız 'Meryem Ana Fırtınası' dermiş

Tam da 14 Ekim'de! İstanbul'u vuran felaketin tarihteki adı buymuş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
Gazze'de yürekleri yakan görüntü

Dünyanın utanç karesi!
İstanbul'daki selde mucize kurtuluş! Araçtan atlayıp ağaçlara tutundu

İstanbul'da mucize kurtuluş! Sel suları minibüsü kaplayınca...
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor