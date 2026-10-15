Sarı kod uyarısı verilen Bartın'da sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı

Meteorolojinin sarı kodla uyarı yapılan Bartın'da sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarı yapılan Bartın'da sağanak yağış öğlen saatlerinde başladı. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, ırmak seviyeleri yükseldi. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle zaman zaman sürücülerin görüş mesafesi düştü. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken çok sayıda ev ve iş yerine ise su bastı.

Kentte yaklaşık 10 dakikadır etkili olan yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı