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Sarası tutan simitçi yolda baygınlık geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Sarası tutan simitçi yolda baygınlık geçirdi

Samsun'da seyyar simitçilik yapan bir kişi sara nöbeti tutunca yolda baygınlık geçirdi.

Samsun'da seyyar simitçilik yapan bir kişi sara nöbeti tutunca yolda baygınlık geçirdi. Şahsı, polis ve vatandaşlar yolun ortasından çekerek üzerinden araba geçmesini önledi.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sara hastası olduğunu öğrenilen simitçi, yoldan geçtiği sırada baygınlık geçirerek yolun ortasına düştü. Trafiğin yoğun olduğu güzergahta yerde hareketsiz yatan simitçiyi çevrede bulunan polis ekipleri ve vatandaşlar kaldırıma kadar taşıdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan simitçi, tezgahı ve simitlerinin çevredeki bir dükkana bırakılmasını istedi. Ambulansta müdahale edilen simitçi kedine geldi. Bayıldığı yerden simit tezgahını alan ismi öğrenilemeyen simitçi tekrar simit satmaya devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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