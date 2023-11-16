SARALLAR Organize Suç Örgütü Üyesinin Silahlı Saldırı Girişimi Görüntülendi

İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonun ardından, suç örgütü üyesi bir kişinin silahlı saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

SARALLAR olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de yapılan, 24 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ardından, suç örgütü üyesi bir kişinin silahlı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul ve İzmir'de, "Sarallar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 14 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin geçmişteki faaliyetlerinin tespiti için de çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, suç örgütü üyesi Burak F.'nin İstanbul'daki bir eğlence mekanında, S.G.'ye yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunduğu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

3 Eylül'de yaşanan olayın güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli Burak F.'nin iş yerinin lavabosunun önünde beklediği, S.G'nin çıktıktan sonra bacaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, tabancanın ateş almaması sonucunda ise iş yeri çalışanlarınca darbedildiği anlar yer aldı. İş yerine saldırı girişimini kontrol etmek için gelen yine suç örgütü üyesi Ş.Y. de yakalanarak darbedildi. Saldırı girişimi sonrası yakalanan Burak F.'nin tutuklandığı, 14 Kasım'daki operasyonda tekrar gözaltına alınan Ş.Y'nin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.