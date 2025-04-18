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Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi

Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla Saraçhane'de başlayan protestolarda gözaltına alınanların yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. 8 gazeteci ve 4 avukatın dosyasını ayırılırken; 99 öğrencinin duruşması 3 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla devam etti.

Protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken; 189 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü.

GAZETECİLERİN DOSYALARI AYRILDI

Avukatlar, gazetecilerin dosyasının ayrılmasını istemesi üzerine mahkeme heyeti 8 gazeteci ve 4 avukatın dosyasını ayırdı. Duruşma, salonun yetersizliği, sanık ve müdafi sayısının çokluğu nedeniyle ertelendi. 45 kişinin temmuz ayında yargılanmasına karar verildi. Diğer 45 kişinin ise duruşma günü daha sonra belli olacak.

99 ÖĞRENCİNİN DURUŞMASI ERTELENDİ

Saraçhane eylemleri nedeniyle bugün yargılanan 99 öğrencinin duruşması 3 Ekim 2025'e ertelendi.

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Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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