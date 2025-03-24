Saraçhane'den Taksim'e Yürüyen Gruba Polis Müdahale Etti
İstanbul'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Eylem sırasında polis ekiplerine su şişesi ve havai fişek fırlatıldı. Polis, gruba müdahale ederek eylemi sonlandırdı.
Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup polise su şişesi fırlattı
İSTANBUL - Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen grup polis ekiplerine su şişesi ve havai fişek fırlattı. Polis gruba müdahale etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen çevik kuvvet polisine su şişesi ve havai fişek atan gruba polis ekipleri müdahale etti. Müdahalenin ardından grup ara sokaklara dağıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN - 3.Sayfa