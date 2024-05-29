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Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Silahlı Kavgada Yaralandı

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Sapanca'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak vurularak yaralandı. Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde ocak başkanı Emirhan Kabalak (28) ile S.K. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak'a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Emirhan Kabalak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sapanca 3.Sayfa Güncel Haberler

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