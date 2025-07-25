Sapanca Gölü'nde Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sapanca Gölü'nde Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü'ne yakın sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü.

Sapanca Gölü'nün Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırlarında kalan bölümündeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uzuntarla Mahallesi mevkisindeki SEKA Kamp Piknik Alanı'nın göl kıyısında bulunan sazlıklarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, piknik tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevleri söndüremedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun süren çalışmaların ardından alevleri söndürdü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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