Haberler

SUP board sevdası kabusa döndü: Sapanca Gölü'nde 35 kişi mahsur kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde bot ve SUP boardlarla açılan 35 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarılan vatandaşlardan yaralanan veya can kaybı olmadı.

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde botlar ile SUP boardlarla göle açılan ve olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kalan 35 kişi, AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, Sapanca Gölü'nün farklı noktalarında botlar ve SUP boardlarla göle açılan vatandaşların olumsuz hava şartları sebebiyle mahsur kaldığı bildirildi. İhbarlar üzerine Sakarya İl AFAD Müdürlüğü tarafından 6 personel, 2 bot ve 2 araç bölgeye sevk edildi. Ekipler gölde arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde mahsur kalan ilk 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı. Devam eden çalışmalarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan 8 ayrı vakada, 17 kişinin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı, 12 kişinin ise AFAD ekiplerince kurtarıldığı belirlendi. Telefonlarının suya düşmesi sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamayan ve gölde sürüklenen 3 kişi de ekipler tarafından tespit edilerek güvenli şekilde tahliye edildi. AFAD ekiplerinin bölgeden dönüşü sırasında ise yine telefonlarının suya düşmesi sebebiyle yardım çağrısında bulunamayan, biri engelli olmak üzere 3 kişinin daha gölde mahsur kaldığı belirlendi. Söz konusu vatandaşlar da ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen toplam 35 vatandaşın tamamı güvenli alana ulaştırılırken, olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı

Esnafın korkulu rüyası olmuşlardı! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

Yolda yürürken ölümden döndü
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor