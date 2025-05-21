Sapanca Gölü'nde Jandarma Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Sapanca Gölü'nde Jandarma Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Sapanca Gölü çevresindeki denetimlerini artırarak vatandaşların güvenliğini ve çevreyi koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu denetimler, bölgedeki kamu düzeninin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Sapanca Gölü'nde vatandaşların güvenliğini ve çevreyi korumak adına denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik kontrol ve denetimlerini artırdı. Sapanca Gölü çevresindeki alanlarda ve göl üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerle, bölgedeki kamu düzeninin sağlanmasına büyük katkı sunuyor. Özellikle hafta sonlarında yoğunlaşan bu denetimlerin, göl çevresinde vakit geçiren vatandaşların huzurlu bir deneyim yaşaması için büyük önemi bulunuyor. Hem gündüz hem de gece saatlerinde titizlikle sürdürülen bu denetimlerle, bölgedeki su kaynaklarının korunması ve çevre güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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