Üye Girişi
Haberler

Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, Şüpheli Kaçtı

Sapanca'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, Şüpheli Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, A.Ö. isimli şahıs, tartıştığı A.T.'yi vurdu ve olay yerinden kaçtı. Yaralanan A.T. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga ettiği kişiyi vurarak kayıplara karışan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Olay, Çayiçi Mahallesi Kayacan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. A.Ö. ve A.T. isimli 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.Ö., ruhsatsız tabanca ile ateş ettiği A.T.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayağından vurularak yaralanan A.T. yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden motosiklet ile kaçtığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 4 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangi ilde Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü bulunmaktadır? Bursa'da opera var mı, Bursa'da opera var mı, Samsun'da, Çanakkale'de, Edirne'de opera var mı Yusuf Güney uzayda yemek yedi mi? Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.